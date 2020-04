“İşletmelerde ayrımcılık yapmayı bırakın”

Sanayi Odası, hükümetin kapalı/açık işletmeler ayrımı yaptığı gibi, açık işletmeler arasında da ayrımcılığa gittiğini belirtti ve hükümete “Kapalı ya da açık tüm işletmeler bu krizden etkilendi. Anlayın ve buna uygun davranın” diyerek seslendi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) hükümete, “Kapalı ya da açık tüm işletmeler bu krizden etkilendi. Anlayın ve buna uygun davranın” diyerek seslendi.

Destek ödemeleri konusunda hükümetin işverene güvenmediğini savunan ve bunu eleştiren Sanayi Odası, “İşverenlere güvenilmemesi, işverenin rencide edilmesi, kamu sağlığını riske atacak kararlar üretilmesi kabul edilemezdir” açıklamasında bulundu.

Sanayi Odası’nın yazılı açıklaması şöyle:

“Hükümet destekler ve kamuya ait yükümlülüklere dair yapmış olduğumuz tüm uyarılara rağmen kapalı/açık sektör ayrımı yapmıştır. Daha sonra bu ayrımcılığın yanlışlığını kendileri de fark etmiş ve bir takım düzenlemelerle eksiklikleri giderme yoluna gidilmiştir.

Ancak hala daha, kritersiz bir şekilde açık işletmeler tespit edilip, kimisine destek verilmiş kimisine ise verilmemiştir. Böylelikle kapalı/açık işletmeler ayrımı yapıldığı gibi, açık işletmeler arasında da ayrımcılığa gidilmiştir.

Oysa AB’deki birçok ülkede ve Türkiye Cumhuriyeti’nde kapalı/açık ayrımı yapılmadan tüm işletmelere desteklerin verildiğini görmekteyiz. Komşumuz Güney Kıbrıs’ta da benzer şekilde cirosu yüzde 25 oranında düşen tüm işletmelere aynı oranda destek verileceği ifade edilmiştir.

Halkımızın; un, ekmek, süt, et ve benzeri temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan üretici sektörler, salgın olan bu günlerde kamu görevi yerine getirmekte ve kapalı olan sektörlerden farklı olarak kendilerini, çalışanlarını ve ailelerini riske atmaktadırlar.

Ayrıca bu açık işletmelerin önemli bir kısmının cirosu en az yüzde 50 oranında düşmüş bulunmakta, bir kısmı haftanın belirli günleri çalışmakta ve bir kısmı personelini tutabilmek adına dönüşümlü çalışma sistemleri uygulamaya başlamıştır.

Sanayiciler olarak birincil sorumluluğumuzun bu zor zamanlarda en önemli sermayemiz olan çalışanlarımızın hayatını idame ettirmelerine yardımcı olacak her türlü katkıyı sağlamak ve kamu bütçesine katkıda bulunmak olduğunun bilincindeyiz.

Hükümet edenlerden, kapalı/açık tüm işletmelerin bu krizden etkilendiğini anlaması ve buna uygun davranmasını beklemekteyiz.

Bununla birlikte, maaş desteklerinin ödenmesi konusunda oluşturulan mekanizma, kamu sağlığını riske atacak şekilde, çalışanların bankalara yığılmasına neden olacağı açık bir şekilde görülmektedir.

Hükümetin, destek ödemeleriyle ilgili karar vermeden önce Ekonomik Örgütler, Bankalar Birliği ve en önemlisi sağlıkla ilgili uzmanlardan görüş alarak hareket etmesi gerekmektedir. Geçilen zorlu süreçte birliktelik ve güven ortamını öncelikle hükümetimizin yaratması gerekirken, işverenlere hiç güvenmemesi, işvereni rencide edici davranışlarda bulunması ve kamu sağlığını riske atacak kararlar üretmesi kabul edilemezdir.

KTSO olarak maaş destek ödemeleriyle ilgili hükümetten talebimiz; öncelikle işverene güvenmesi, bankalarda hesabı olan çalışanlara katkının otomatik olarak bakanlık tarafından yatırılması, ancak hesabı olmayanları bankalara yığmak yerine desteğin işverene çalışana aktarılmak üzere verilmesidir. Her hangi bir işverenin de bu durumu suiistimal etmesi durumunda en az 10 asgari ücret ve benzeri ağır cezalar uygulanması sağlanmalıdır.

Bundan sonraki süreç içerisinde sağlıkla ilgili riskler azaldıkça çalışanların banka hesabı açması teşvik edilmeli, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında ödemelerin mümkün olduğunca elektronik ortamda yapılması hedeflenmelidir. “