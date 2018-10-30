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İskoçlu turist felç oldu

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KKTC’de yürüyüş yaptığı sırada gizemli bir böcek tarafından ısırılan İskoçlu turist felç oldu. Ailesi, Bennet’i İngiltere’deki evine götürmek için yardım kampanyası başlattı

İskoçlu turist felç oldu
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KKTC’de yürüyüş yaptığı sırada gizemli bir böcek tarafında ısırılan İskoç Derek ‘Benny’ Bennett felç oldu

15 Eylül 2018’de KKTC’de tatil yaparken dağda yürüyüşe çıkan Bennett sırtında bir acı hissetti. Hastaneye kaldırılan Bennett’in durumu gittikçe kötüleşti ve sonunda boynundan aşağısı felç oldu.

Doktorlar, merkezi sinir sistemine saldıran ciddi bir enfeksiyon geçirdiğini düşünüyor. Yoğun bakım ünitesinin dışında olmasına rağmen, hala yanıtlanmamış birçok soru var ve kesin enfeksiyon tespit edilmedi.

Doktorlar ayrıca Bennet'in eskiden asker olduğunu ve o dönemde yaşadığı bir sorunun felci tetiklemiş olabileceğinden de endişe ediyor.

Ailesi Bennet’i İngiltere’deki evine götürmek için yardım kampanyası başlattı.

Bennet’in evine dönebilmesi için 29 bin Sterlin’e ihtiyaç var

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