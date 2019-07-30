İskele’yi yasa boğan ölüm

İskele’nin tanınmış ve sevilen isimlerinden Eczacı Selma Faik Yorgancı, yaşamını yitirdi.

Selma Faik Yorgancı uzun süredir sağlık sorunları nedeni ile tedavi görüyordu. Yorgancı bir dönem CTP’den belediye başkan adayı da olmuştu.