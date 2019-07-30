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İskele’yi yasa boğan ölüm

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İskele’nin tanınmış ve sevilen isimlerinden Eczacı Selma Faik Yorgancı, yaşamını yitirdi.

İskele’yi yasa boğan ölüm
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Selma Faik Yorgancı uzun süredir sağlık sorunları nedeni ile tedavi görüyordu. Yorgancı bir dönem CTP’den belediye başkan adayı da olmuştu.

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