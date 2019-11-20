İskele’ye “Alo Çöp” hizmeti

İskele Belediyesi, Alo Çöp aracı ve hattı sayesinde çöp sorununa anında müdahale etmeye başlıyor

İskele Belediyesi, haftanın her günü 24 saat hizmet verecek çöp aracı hizmete soktu.

İskele Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, “Bu çöp arabası İskele ve köylerinde yaşayan halka 7 gün 24 saat hizmet verecek. ‘Alo Çöp’ hizmetinin verileceği çöp arabasına 444 21 22 ve 0548 810 11 05 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk kez uygulanacak hizmet sayesinde İskele’nin çehresi daha yaşanabilir olacak” denildi.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, amaçlarının İskele ve köylerini çevre kirliliğinden uzak bir kent haline dönüştürmek olduğunu, çöp konusundaki talep ve şikayetlere daha hızlı yanıt vermek için ‘Alo Çöp’ aracını ve hattını devreye koyduklarının altını çizdi.

Başkan Sadıkoğlu, Alo Çöp aracı ve hattı sayesinde İskele ve köylerindeki çöp sorununa anında müdahale edeceklerini sözlerine ekledi.