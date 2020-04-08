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İskele’de yaşlıların ayağına hizmet

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İskele Belediyesi Sağlık Birimi, 65 yaş ve üstü vatandaşların ilaçlarını evlerine götürüyor

İskele’de yaşlıların ayağına hizmet

İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri, 65 yaş ve üstü vatandaşların ilaçlarını evlerine götürüyor.
Verilen bilgiye göre, İskele Belediyesi’nin Dr. Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi ile iş birliği devam ediyor. 
Buna göre, 65 yaş ve üstü vatandaşların 371 23 19 numaralı telefondan Sağlık Merkezi’ni arayarak yazdırdıkları ilaçlar İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşirelerine teslim ediliyor, hemşireler de özel kıyafet ve eldivenlerle ilaçları vatandaşlara, evlerinde teslim ediyor
23 Mart’ta başlayan uygulama hafta içi 08.00 – 11.00 saatlerini kapsıyor.
İskele Belediyesi Sağlık Birimi Sorumlu Hemşiresi Berna Bal, Covit-19’un en çok etkilediği 65 yaş ve üstü vatandaşların, tehlike geçene kadar evlerinden ayrılmaması gerektiğini hatırlatarak, “Biz sizin için çalışıyoruz, siz lütfen evde kalın” dedi.

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