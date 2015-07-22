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İskele'de sahil bölgesinde, 60 yaşlarından bir erkek cesedi bulundu.

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  Nikolay Panteleev Urum (E-62), bugün sabah İskele Makenzi Plajı’nda ölü bulundu. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay hakkındaki soruşturma devam ediyor.

İskele'de sahil bölgesinde, 60 yaşlarından bir erkek cesedi bulundu.
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Nikolay Panteleev Urum (E-62), bugün sabah İskele Makenzi Plajı’nda ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay hakkındaki soruşturma devam ediyor.

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