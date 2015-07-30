İskele'de mevcut su depolarına yenileri eklendi

Seçim manifestosunda öncelikli görev olarak ‘Su Sorunu’ gündemine alan ve göreve geldiği ilk günden bu yana bu sorunu minimuma indirebilmek için uğraşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu...

Seçim manifestosunda öncelikli görev olarak ‘Su Sorunu’ gündemine alan ve göreve geldiği ilk günden bu yana bu sorunu minimuma indirebilmek için uğraşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve ekibinin hummalı çalışmaları devam ediyor.

Doğa’nın neredeyse hiç erozyona uğramadığı, bakir bölge olarak bilinen, sahiliyle de göz kamaştıran İskele ve köylerinde vatandaşın yıllardır yakındığı ‘su sorunu’ kısmen minimuma indirilmeye çalışılıyor. Belediyeye ait arıtma tesisindeki mevcut suyun azalmasından ötürü geçtiğimiz Haziran ayında yapılan sondaj çalışması neticesinde ulaşılan 2 su kuyusu çalışmaların da önünü açtı.

BOĞAZİÇİ KÖYÜ’NE 150 M3‘LÜK DEPO EKLENDİ

Boğaziçi’nde mevcut 9 kuyudan 4’ü sadece Boğaziçi, diğer 5’i ise Ötüken, Kuzucuk, Aygün ve İskele için hizmet vermeye başladı. 60 tonluk mevcut deposu ile vatandaşın ihtiyacını karşılayamaz duruma gelen Boğaziçi Köyü’ndeki depoya ek olarak 150 m3‘lük yeni bir depo daha inşa edildi, o da hizmet vermeye başladı. Buradaki 9 kuyunun günlük su kapasitesi ise 350 – 400 ton civarında.

İSKELE’DE 1000 M3‘LÜK SU DEPOSU DEVREYE GİRDİ

İskele Merkez’deki 1974 öncesi yapılan 2 adet toplam 200 m3‘le hizmet veren eski su şebekesi sistemindeki boruların değişmesi ile beraber ilaveten yapılan 1000 metre küplük kapasitesi ile yeni su deposu hizmete girdi. İlk başlarda sadece Topçuköy ve Ardahan için hizmet veren 70 m3‘lük su deposunda da pompa değişikliğine gidildi, Yarköy, Kocatepe DAÜ evleri, Ötüken, Kuzucuk ve Aygün Köylerine de bu depodan dönüşümlü olarak su verilmeye başlandı.

Devreye giren yeni su depolarının yanı sıra, yapımı devam eden su depoları da bulunuyor.

300 m‘lük su deposu kapasitesine sahip olan Kocatepe (DAÜ KOOP arsaları) mevkiine inşa edilecek olan 1000 m3‘lük depo bunlardan yalnızca bir tanesi. Yarısı yerin altına yarısı da üstüne olacak şekilde inşa edilecek depo için çalışmalar devam ediyor. Buradaki depo hizmete girdiğinde İskele sahil bölgesindeki tüm sitelere su verme imkanı olacak

İshale hattı olmayan diğer köyler; Altınova, Ağıllar ve Turnalar’a giden su yetersiz olduğu için tankerle su takviyesi yapılmakta. Hayvancılık ile uğraşan özellikle Yarköy, Turnalar, Boğaz, Kurtuluş ve Ergazi’deki vatandaşlar Boğaz Ana Pompa tesisinden hizmet alabiliyor. 0533 826 84 76 numaralı telefondan bilgi alabilirler.