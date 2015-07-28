İskele'de kaza: Bir yaralı

İskele Kalecik bölgesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 23 yaşındaki Süleyman Özergin, yönetimindeki KK 507 plakalı araçla Mağusa...

İskele Kalecik bölgesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 23 yaşındaki Süleyman Özergin, yönetimindeki KK 507 plakalı araçla Mağusa istikametine doğru seyrederken, dikkatsizlik sonucu önünde seyretmekte olan 27 yaşındaki Ceylan Bingöl yönetimindeki araca arkadan çarptı. Çarpışmayla birlikte Bingöl yönetimindeki araç da yine önünde seyretmekte olan 39 yaşındaki EZ 104 Recep Gezer’in kullandığı kamyona çarptı ve ardından yoldan çıkıp takla attı. Kaza sonucu Ceylan Bingöl yaralanarak hastaneye kaldırıldı. (Foto: Kıbrıs 7/24 Haber)