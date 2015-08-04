İskele'de kaplumbağalar için sahil temizlik çalışması yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Deniz Kaplumbağalarını Koruma Projesi gönüllüleri ile İskele Belediyesi işbirliğinde deniz kaplumbağalarının yumurtlamasına elverişli sahil şeritlerinden İskele’de, sahil...







Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Deniz Kaplumbağalarını Koruma Projesi gönüllüleri ile İskele Belediyesi işbirliğinde deniz kaplumbağalarının yumurtlamasına elverişli sahil şeritlerinden İskele’de, sahil temizlik çalışması yapıldı.

Temizlik çalışması, İskele Balık Restoranı arkasındaki sahil şeridinden başlayıp Karadeniz Kültür Derneği Ormanı’nın kıyı şeridinin bitiminde son buldu.

DAÜ Deniz Kaplumbağalarını Koruma Projesi Sorumlusu Ali Murat Elagöz, İskele ve Gazimağusa sahillerine deniz kaplumbağalarının mayıs ve eylül ayları arasında çok sayıda yumurta bıraktığını belirtti.

İskele Sahil Lions Kulübü Başkanı Övgü Tayfun da bu tür etkinliklere destek olmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Deniz kaplumbağalarının denize ulaşımını kolaylaştırmak için yapılan temizlik çalışmasını takdir ettiğini söyleyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise, sıcak havaya rağmen kendileri ile birlikte olan tüm gönüllere teşekkür etti.

Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde yapılan tüm etkinliklere İskele Belediyesi olarak katkı koyduklarına dikkat çeken Sadıkoğlu, deniz kaplumbağaları için önemli olan İskele sahillerini kullanan herkese daha dikkatli olmaları çağrısı yaptı.