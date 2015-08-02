İskele'de çemberler çiçeklendirildi

İskele Belediyesi, Park ve Bahçeler Biriminin; kentin görünümünü daha da güzelleştirmek için başlattığı çiçeklendirme ve bakım çalışmaları devam ediyor. Mevsimlik bitkilerin seçildiği...

İskele Belediyesi, Park ve Bahçeler Biriminin; kentin görünümünü daha da güzelleştirmek için başlattığı çiçeklendirme ve bakım çalışmaları devam ediyor. Mevsimlik bitkilerin seçildiği peyzaj çalışmalarında yaz döneminde; Altuni Taflan ve kırmızı-beyaz Vinka Bitkisi tercih edildi. İskele’ye bağlı; Ötüken, Long Beach, Mücahitler ve Greener Çemberlerinde toprakla buluşturulan çiçekler sayesinde İskele rengarenk bir görünüme kavuştu.

Belediye sınırlarına bağlı çemberlerde yapılan çiçeklendirme çalışmaları; kentin sahip olduğu doğal güzellikleri ortaya çıkarmak ve kenti daha modern bir görüntüye kavuşturmak amacı ile yapılıyor. Çiçeklendirme çalışmalarının yanı sıra İskele’ye bağlı köylerde park, bahçe ve yeşil alanların bakımı da belli periyotlar halinde devam ediyor. Kent merkezi ve köylerde yıl boyunca düzenli şekilde devam eden bakım ve yenileme çalışmaları yalnızca İskelelinin değil, kenti ziyarete gelen vatandaşların da beğenisini kazanıyor.

Konuyla ilgili konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, “ortaya çıkan sonuç İskelemize ve köylerimize ayrı bir hava katıyor” dedi. Sadıkoğlu konuşmasının devamında ise şunları söyledi: “Bizim için çevreyi ve doğayı korumak öncelikli görev. El değmemiş tarihi dokusu ile cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen İskelemiz, herşeyin en güzelini hak ediyor. Bu amaçla Park ve Bahçeler Birimi’ndeki arkadaşlarımızın gerek kent merkezi gerek ise köylerdeki çalışmalarına vatandaşlarımız da ilgisiz kalmıyor. Onların da şikayet ve önerileri çalışmalarımıza ayrıca ışık tutuyor” dedi.