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İskele’de bazı yollar su altında kaldı

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İskele bölgesinde yoğun yağış nedeniyle bazı yollar su altında kaldı, bazı yerlerde ise taş ve toprak kayması oldu

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İskele’de bazı yollar su altında kaldı
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İskele bölgesinde yoğun yağış nedeniyle bazı yollar su altında kaldı.
Tuzluca - Çayırova Anayolu üzerinde, Hüryol Lastik isimli iş yeri önleri, Diner Yağ fabrikası önleri ile Bafra Artemis Çemberinin su altında kaldı.

Belediye ekipleri su tahliye çalışmadı yaptı.

Ardahan - Kantara ve Kantara - Mersinlik arası yola taş ve toprak kayması oldu.

Diğer yandan Kaplıca-Büyükkonuk arası Sennaro Restoran önlerinde yola taş ve toprak kayması oldu.

Dipkarpaz - Zafer Burnu arasındaki yolda yağış nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu.
İskele bölgesinde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle, Kalecik - Tuzluca arasındaki yol su altında kaldı ve trafik akışına bir süre kapatıldı.
Çayırova-Tuzluca anayolu üzeri ve Bafra bölgesindeki yol da su altında kaldı.

Diğer yandan, Ardahan - Kantara arasında bulunan yola taş ve toprak kayması oldu

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