İskele’de bazı yollar su altında kaldı

İskele bölgesinde yoğun yağış nedeniyle bazı yollar su altında kaldı, bazı yerlerde ise taş ve toprak kayması oldu





İskele bölgesinde yoğun yağış nedeniyle bazı yollar su altında kaldı.

Tuzluca - Çayırova Anayolu üzerinde, Hüryol Lastik isimli iş yeri önleri, Diner Yağ fabrikası önleri ile Bafra Artemis Çemberinin su altında kaldı.

Belediye ekipleri su tahliye çalışmadı yaptı.

Ardahan - Kantara ve Kantara - Mersinlik arası yola taş ve toprak kayması oldu.

Diğer yandan Kaplıca-Büyükkonuk arası Sennaro Restoran önlerinde yola taş ve toprak kayması oldu.

Dipkarpaz - Zafer Burnu arasındaki yolda yağış nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu.

İskele bölgesinde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle, Kalecik - Tuzluca arasındaki yol su altında kaldı ve trafik akışına bir süre kapatıldı.

Çayırova-Tuzluca anayolu üzeri ve Bafra bölgesindeki yol da su altında kaldı.

Diğer yandan, Ardahan - Kantara arasında bulunan yola taş ve toprak kayması oldu