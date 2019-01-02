İskele’de bazı yollar su altında kaldı

İskele bölgesinde yoğun yağış nedeniyle bazı yollar su altında kaldı.
Tuzluca - Çayırova Anayolu üzerinde, Hüryol Lastik isimli iş yeri önleri, Diner Yağ fabrikası önleri ile Bafra Artemis Çemberinin su altında kaldı.
Belediye ekipleri su tahliye çalışmadı yaptı.
Ardahan - Kantara ve Kantara - Mersinlik arası yola taş ve toprak kayması oldu.
Diğer yandan Kaplıca-Büyükkonuk arası Sennaro Restoran önlerinde yola taş ve toprak kayması oldu.
Dipkarpaz - Zafer Burnu arasındaki yolda yağış nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu.
İskele bölgesinde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle, Kalecik - Tuzluca arasındaki yol su altında kaldı ve trafik akışına bir süre kapatıldı.
Çayırova-Tuzluca anayolu üzeri ve Bafra bölgesindeki yol da su altında kaldı.
Diğer yandan, Ardahan - Kantara arasında bulunan yola taş ve toprak kayması oldu