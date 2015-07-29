İskele'de aşk üçgeninde dehşet

İskele’de eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle Ersin Kahraman’ın aracına kasten kendi aracıyla vuran ve daha sonra Kahraman’ın ayağını kaldırım ile aracın arasına sıkışarak yaralanmasına neden olan Süleyman...

İskele’de eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle Ersin Kahraman’ın aracına kasten kendi aracıyla vuran ve daha sonra Kahraman’ın ayağını kaldırım ile aracın arasına sıkışarak yaralanmasına neden olan Süleyman Deveci tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

İskele’de eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle Ersin Kahraman’ın aracına kasten ve kanunsuz olarak 3 kez kendi aracıyla vuran ve daha sonra Kahraman’ın yaralanmasına sebep olan Süleyman Deveci tutuklandı. Dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Süleyman Deveci, tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalacak.

Meselenin tahkikat sorumlusu Polis Çavuşu Nuri Diner, zanlı Süleyman Deveci’nin 27 Temmuz tarihinde, eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle yönetimindeki DZ 313 plakalı aracı ile Ersin Kahraman’ın yönetimindeki MZ 229 plakalı aracı takip ettiğini belirtti. Ersin Kahraman’ın yönetimindeki MZ 229 plakalı aracın Kıbrıs Türk Petrolleri yol kavşağında durduğunu belirten Diner, aracın durması sonucu zanlı Deveci’nin DZ 313 plakalı aracı ile Kahraman’ın aracına üç kez olmak üzere kasten ve kanunsuz olarak çarptığını ve Kahraman’ın sol ayağının kaldırım ile MZ 229 plakalı aracın arasına sıkışarak yaralandığını açıkladı.

Polis Çavuşu Nuri Diner, akabinde zanlı Süleyman Deveci’nin olay yerinden ayrıldığını, Ersin Kahraman’ın ise ilk önce Mağusa Devlet Hastanesi’ne ardından ise Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındığını belirtti. Zanlı Deveci’nin ise ayni gün Mağusa Polis Müdürlüğü’ne giderek polise teslim olduğunu belirten Diner, zanlının gözaltına alındığını söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Diner, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Cenkay Menteş İnan, zanlı Süleyman Deveci’nin tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.