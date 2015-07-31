İskele'de, 3,5 yaşındaki çocuk 20 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi

İskele’de dört yaşındaki Ukraynalı çocuk, uykusundan uyanıp pencere açmak isterken, dengesini kaybetti ve 20 metre yükseklikteki apartmandan aşağıya düşerek feci şekilde can verdi Gamze PİR...

İskele’de dört yaşındaki Ukraynalı çocuk, uykusundan uyanıp pencere açmak isterken, dengesini kaybetti ve 20 metre yükseklikteki apartmandan aşağıya düşerek feci şekilde can verdi

Gamze PİR BAYKUR

İskele’de Caesar Resort Yaşam Sitesi, önceki akşam 4 yaşındaki çocuğun ölümü ile sarsıldı.

Önceki akşam saat 23:30 raddelerinde 6. kattan düşen Ukrayna uyruklu 4 yaşındaki Maxim Okunev olay yerinde hayatını kaybetti.

Elde edilen bilgilere göre Caesar Resort Yaşam Sitesi Titus Apartmanın 6. Katında annesi ile yaşayan ve tek başına yatak odasında uyuyan Maxim Okunev, uyanıp yatak odasının penceresini açtı.

Pencereyi açtığı sırada dengesini kaybeden Okunev, yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.