İskele ve Geçitkale bölgesi sağanak yağmura teslim

İskele-Boğaz’da aşırı yağış nedeniyle İskele-Karpaz anayolunda su birikintileri oluştu. Polis, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, İskele - Karpaz Anayolu üzerinde bulunan Boğaz Otel ve Egzotik Otel önünde yer yer su birikintileri oluştuğu belirtilerek, “Bu yolu kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur” denildi.

GEÇİTKALE BÖLGESİ'NDE AŞIRI YAĞMUR

Geçitkale bölgesi ve civarındaki köylerde de aşırı yağmurlar nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştuğu bazı evlere su girdiği bilgisi edinildi.