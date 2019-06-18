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İskele sular altında kaldı

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Şiddetli yağmurlar bu kez İskele’de etkili oldu. Bölgede birçok yol sular altında kaldı

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İskele sular altında kaldı
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İskele’de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurlardan dolayı İskele Merkez de yollarda su birikintileri oluştu.

Etkili olan sağanak yağıştan dolayı İskele Ecevit Meydanı ile Şehit Orhan Caddesi bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Bunun üzerine İskele Belediye ekipleri kısa bir süre sonra olay yerine giderek yağmur suyu drenaj çalışması başlattı. Yağmur suyunun tahliye edildiği yollar yeniden trafiğe açıldı. Bu arada sorunun kanalizasyonların tıkalı olmasından değil yağmurun ani ve sağanak bir şekilde yağmasından dolayı olduğunu ifade edildi.

ŞİDDETLİ YAĞMUR LİMASOL’U DA VURDU

Öte yandan dünkü sağanak yağmur, Güney Kıbrıs’ta da etkili oldu. Limasol bölgesinde yollar adeta göle döndü.

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