 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Böyle güzel bir görüntüye şahit olmak duygulandırdı
Böyle güzel bir görüntüye şahit olmak duygulandırdı
48 0
Mor-Der Halk Dansları ekibi Batum'u mest etti
Mor-Der Halk Dansları ekibi Batum'u mest etti
17 0
 
Afrika Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
Afrika Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
15 0
Hasan Çakmak’dan yeni kitap: YOL
Hasan Çakmak’dan yeni kitap: YOL
20 0
Geri dönüşüm neden yok?
Geri dönüşüm neden yok?
27 0
13'le ilgili 13 Gizemli Bilgi
13'le ilgili 13 Gizemli Bilgi
140 0
Tarım politikasını getirdiği son nokta
Tarım politikasını getirdiği son nokta
53 0
banner82

İskele Sahil Leo Kulübü'nde görev sırası İsmail Hürmek'te

banner27

banner315
İskele Sahil Leo Kulübü'nde görev sırası İsmail Hürmek'te
banner267

İskele Sahil Lions ve İskele Sahil Leo Kulüplerinin Görev Devir Töreni’ni de içeren 2019-2020 Döneminin ilk Aylık Genel Toplantısı önceki akşam yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Eğitim Okulu başkanı ve Federasyon Onur Kurulu Ln. Süreyya Gürses’in tören yönetmenliğinde gerçekleşen törenle İskele Sahil Lions Kulübü’nde Ln. Oya Şahsuvar başkanlık görevini geçen dönem başkanı Ece Balcı’dan devralırken, İskele Sahil Leo Kulübünde İsmail Hürmek başkanlık görevini bir kez daha yürütmek üzere Advisor’u Evrim Kayıkçı’dan devir aldı. 

Gecede Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyon Başkanı Alev Ulubay, Federasyon Saymanı Gülten Tözün, Federasyonu Eğitim Okulu başkanı ve Federasyon Onur Kurulu Süreyya Gürses, Leo Kulüplerinden Sorumlu Komite Başkanı Ömra Can ve birçok Lions ve Leo Kulüp üyeleri yer aldı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.