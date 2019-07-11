İskele Sahil Leo Kulübü'nde görev sırası İsmail Hürmek'te

İskele Sahil Lions ve İskele Sahil Leo Kulüplerinin Görev Devir Töreni’ni de içeren 2019-2020 Döneminin ilk Aylık Genel Toplantısı önceki akşam yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Eğitim Okulu başkanı ve Federasyon Onur Kurulu Ln. Süreyya Gürses’in tören yönetmenliğinde gerçekleşen törenle İskele Sahil Lions Kulübü’nde Ln. Oya Şahsuvar başkanlık görevini geçen dönem başkanı Ece Balcı’dan devralırken, İskele Sahil Leo Kulübünde İsmail Hürmek başkanlık görevini bir kez daha yürütmek üzere Advisor’u Evrim Kayıkçı’dan devir aldı.

Gecede Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyon Başkanı Alev Ulubay, Federasyon Saymanı Gülten Tözün, Federasyonu Eğitim Okulu başkanı ve Federasyon Onur Kurulu Süreyya Gürses, Leo Kulüplerinden Sorumlu Komite Başkanı Ömra Can ve birçok Lions ve Leo Kulüp üyeleri yer aldı.