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İskele Makenzi Plajı'nda yeni düzenlemeler

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İskele Belediyesi’nin bünyesindeki Makenzi Halk Plajı’nda engelliler ve yaşlılar için düzenleme yapıldığı bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Makenzi Halk Plajı’nda ulaşımı kolaylaştırmak...

İskele Makenzi Plajı'nda yeni düzenlemeler
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İskele Belediyesi’nin bünyesindeki Makenzi Halk Plajı’nda engelliler ve yaşlılar için düzenleme yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Makenzi Halk Plajı’nda ulaşımı kolaylaştırmak için parkurlar yapıldı. Ayrıca isteyenlerin görevliden yardım alabilmesi için plajın park yerine “0533 832 26 55” telefon numarasının bulunduğu tabela asıldı.

 

İskele Belediyesi’nin açıklamasında, Makenzi Halk Plajı’nda ve yürüyüş yolunda zabıtaların denetim yaptığı, ayrıca sabah 8’den akşam 8’e kadar cankurtaran bulunduğu da ifade edildi.

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