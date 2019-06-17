İskele'de sağanak etkili oldu

Ülke genelinde son günlerde etkili olan yağışlar bugünde devam ediyor.

İskele bölgesinde öğleden sonra başlayan etkili sağanak yağmur nedeniyle bazı yerlerde su baskınları oldu.

İskele Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre etkili olan sağanak yağış sonrası Sadıkoğlu Benzin İstasyonu yolu, Ali Yalçın İnşaat Malzemeleri yolu ve Ulu Market yolu trafiğe kapatıldı. İskele Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışmaları devam etmekte olup bu yolları kullanan vatandaşlarımızın dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.