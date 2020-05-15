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İskele'de paket servis yapan esnafa denetim

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İskele Belediyesi Zabıta Birimi, normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs itibariyle açılmaya başlayan ve paket servisi yapan işletmelere ve diğer esnafa yönelik denetim yapıyor.

İskele'de paket servis yapan esnafa denetim

 

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, denetimlerde, hijyen koşulları başta olmak üzere maske, eldiven, önlük ve bone kullanımı, sosyal mesafe kurallarının yanı sıra iş yeri ruhsatları ve çalışanların sağlık karneleri kontrol ediliyor.

İskele Belediyesi Zabıta Birimi, olumsuz bir durumla karşılaşmadı. 

Çalışanların sağlık karneleri ve satışı yapılan ürünlerin son kullanım tarihini de kontrol eden Zabıta, kurallara uyduğu ve toplum sağlığını dikkate aldıkları için İskele esnafına teşekkür etti.

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