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İskele'de okul kantinlerine denetleme

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İskele Belediyesi zabıta ekibi, eksik gördüğü konularda kantin işletmecilerini uyardı

İskele'de okul kantinlerine denetleme
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İskele Belediyesi Zabıta Birimi, yeni eğitim öğretim yılına başlayan okulları denetledi.
İskele’deki Bekirpaşa Lisesi, İskele Ticaret Lisesi ve Şehit İlker Karter İlkokulu’nun kantinlerini kontrol eden zabıta ekibi, kantinlerin temizliğini ve satışa sunulan gıda ürünlerinin taze olup olmadığını inceledi.
Öğrencilerin sağlığı açısından önem taşıyan kantinlerin temizliğini ve satılan ürünlerin sağlığa uygun olup olmadığını denetleyen zabıta ekibi, eksik gördüğü konularda kantin işletmecilerini uyardı.
Zabıta Birim Sorumlusu Bilal Dericioğlu, insan sağlığını birebir ilgilendiren tüm işletmeleri kontrol etmeye devam edeceklerini ifade etti.
Herhangi bir olumsuzluk karşısında vatandaşların kendilerine 7/24 ulaşabileceklerini ifade eden Dericioğlu, Alo Zabıta Hattı (0548 810 11 16) WhatsApp aracılığıyla da İskele Belediyesi Zabıta Birimi’ne ulaşmalarının mümkün olduğunu vurguladı.
 

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