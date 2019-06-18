 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
15 0
Bu davranış bir yardım kuruluşuna yakışmadı
Bu davranış bir yardım kuruluşuna yakışmadı
110 0
 
BTM 'de ilk hedef finaller
BTM 'de ilk hedef finaller
104 0
Boğaziçi’nin zirve inadı tuttu
Boğaziçi’nin zirve inadı tuttu
135 0
Beş köyü dolu vurdu
Beş köyü dolu vurdu
186 0
Lefkoşa'da hortum zarara yol açtı
Lefkoşa'da hortum zarara yol açtı
241 0
İzlem ile Erkin’den mutlu başlangıç
İzlem ile Erkin’den mutlu başlangıç
53 0
banner82

İskele'de metrekareye 70 kg yağış

banner27

İskele’de dün metrekareye 70 kilogram yağış kaydedildi.

banner315
İskele'de metrekareye 70 kg yağış
banner267

 

Meteoroloji Dairesinin verilerine göre, bu sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte  metrekareye İskele’de 70, Dörtyol’da 15, Sandallar’da 8, Çayönü ve Geçitkale’de de 6 kilogram yağış kaydedildi. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.