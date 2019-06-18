İskele'de metrekareye 70 kg yağış

İskele’de dün metrekareye 70 kilogram yağış kaydedildi.

Meteoroloji Dairesinin verilerine göre, bu sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte metrekareye İskele’de 70, Dörtyol’da 15, Sandallar’da 8, Çayönü ve Geçitkale’de de 6 kilogram yağış kaydedildi.