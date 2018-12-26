İskele'de işyerleri ve okul kantinleri denetleniyor

İskele Belediyesi, okul kantinlerini belirli periyotlarda denetlemeye devam ettiğini açıkladı.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Zabıta Birimi, evrakları, satışı yapılan ürünlerin hijyen olup olmadığını, yiyeceklerin saklanma koşullarını değerlendirdi.

Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ile birlikte yapılan denetimlerde Şehit İlker Karter İlkokulu, Bekirpaşa Lisesi ve Ticaret Lisesi’nde bulunan kantinler denetlendi.

İskele ve köylerindeki marketlerde; iş yeri açma ve çalıştırma izin belgeleri, sağlık karneleri ürünlerin son kullanma tarihleri, sağlığa elverişli olup olmadıkları gibi pek çok kritere bakıldı. Eksiklikleri tespit edilen bazı marketler hakkında tutanak tutulurken, bazı marketlere de uyarı yapıldı.

Vatandaşların, şikâyet ve öneri için İskele Belediyesi’nin 7/24 hizmet veren 444 21 22 numaralı telefonuna ulaşılabileceği kaydedildi. Dileyenlerin info@iskelebelediyesi.com adresine mail de gönderebileceği belirtildi.