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İskele'de Evde Sağlık Hizmeti biriminden bin kişiye hizmet

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İskele'de Evde Sağlık Hizmeti biriminden bin kişiye hizmet
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İskele Belediyesi Evde Sağlık Hizmeti birimi bine yakın kişiye hizmet veriyor.
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Aygün köyü ziyaretinde Evde Sağlık Birimi’ne eşlik etti.  
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sadıkoğlu, uygulamadan duyulan memnuniyetin kendilerini gururlandırdığını belirtti ve verilen hizmetin ücretsiz olduğunu hatırlattı.
Sosyal yardım maaşı alanlara, 65 yaş üzeri vatandaşlara ve özel gereksinimli vatandaşlara evlerinde sağlık hizmeti sunan Evde Sağlık Hizmet birimi, İskele ve İskele’ye bağlı 17 köyde bine yakın kişiye hizmet veriyor. Hemşireler, tansiyon, şeker, nabız ve oksijene ek olarak kolesterol ölçümü yapıyor.

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