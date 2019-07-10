 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Afrika Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
Afrika Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
12 0
Hasan Çakmak’dan yeni kitap: YOL
Hasan Çakmak’dan yeni kitap: YOL
9 0
 
Geri dönüşüm neden yok?
Geri dönüşüm neden yok?
25 0
13'le ilgili 13 Gizemli Bilgi
13'le ilgili 13 Gizemli Bilgi
138 0
Tarım politikasını getirdiği son nokta
Tarım politikasını getirdiği son nokta
53 0
Deniz üçüncülüğe abone
Deniz üçüncülüğe abone
52 0
İskele’de lider Rauf Denktaş – Mehmet Mişon
İskele’de lider Rauf Denktaş – Mehmet Mişon
18 0
banner82

İskele bölgesinde yarın uzun süreli elektrik kesintisi olacak

banner27

banner315
İskele bölgesinde yarın uzun süreli elektrik kesintisi olacak
banner267

 Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle İskele’ye bağlı bazı bölgelerde yarın sabah 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, 08.30 ile yaklaşık 15.30 saatleri arasında gerçekleşmesi beklenen kesintiden Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroller, Topçuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümü etkilenecek.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.