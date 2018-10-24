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İskele bölgesinde yarın elektrik kesintisi olacak

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İskele bölgesinde yarın elektrik kesintisi olacak
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Kalecik Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle İskele bölgesindeki birçok köyde yarın 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek İskele Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre 6 saatlik kesintiden etkilenecek yerleşim birimleri şöyle:
“Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroler, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Gardens bölgesi, BRT, İskele mandıralar, İskele’nin bir bölümü, Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya, Safaköy.”

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