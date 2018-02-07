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İskele bölgesinde yarın elektrik kesintilerine dikkat

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İskele bölgesinde yarın elektrik kesintilerine dikkat
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SCADA proje çalışması nedeniyle yarın Bafra Köyü’nde 09.00 – 17.00 arası 8 saatlik elektrik kesintisi olacağı bildirildi.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, yine ayni çalışma kapsamında 09.00 ile 13.00 saatleri arasında yaklaşık 30’ar dakikalık sürelerle; Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroler, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ardahan’ın bir bölümü, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar, İskele’nin bir bölümü, Safaköy, Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy ve Kilitkaya, Köyleri’nin elektrik enerjisi kesik olacak. 

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