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İskele-Boğaz anayolunda çökme tehlikesi

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İskele-Boğaz anayolunda çökme tehlikesi baş gösterdi. Yol kenarında bulunan kaldırım da fırtınadan hasar gördü

İskele-Boğaz anayolunda çökme tehlikesi

İskele Belediyesi, yağmur ve fırtınanın yollara verdiği hasarlara müdahale ettiklerini ancak İskele-Boğaz anayolunun çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Belediye personeli İskele Boğaz’da fırtınanın da etkisiyle şiddetlenen dalgaların neden olduğu hasara müdahale etti ve yol kenarında bulunan kaldırımın hasar gördüğü bölgeyi güvenlik şeridine aldı. 

Her gün tonlarca ağırlıktaki kamyon ve tankerlerin geçtiği yolun, denizde oluşan gel-gitten ötürü çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna işaret eden belediye, yola, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından çok acil müdahalede bulunulması gerektiğini kaydetti.

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