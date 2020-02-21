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İskele Belediyesinin iki etaplı ilaçlama çalışmaları başladı

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İskele Belediyesi, ilçe ve köylerinde haşere ve sineklerle mücadele kapsamında iki etaplı ilaçlama çalışmalarına başladığını açıkladı.

İskele Belediyesinin iki etaplı ilaçlama çalışmaları başladı

  

İskele Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, lavabo altı jel yöntemiyle hamamböceklerinin önüne geçen İskele Belediyesi, rögarlara yaptığı genel ilaçlamayla da sivrisinek başta olmak üzere tüm haşerelerin önüne geçmeyi planlıyor. 
İki etaptan oluşacak ilaçlama faaliyetinin ikinci etabına  ise 2020 yılının 2. yarısında başlanması hedefleniyor. 
İskele merkezde geçen  hafta başlayan ilaçlama, insan sağlığı açısından hiçbir zararı olmayan AB Biyosidal direktife onaylı KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar  Bakanlığından ruhsatlı ürünler ile yapılıyor.
İskele ve köylerinde yaşayan vatandaşlar; haşere ile mücadele için başlayan genel ilaçlama hakkında bilgi almak ve ücretsiz ilaçlamadan faydalanabilmek için  İskele Belediyesi’ne, 444 21 22 (0) numaralı telefondan ulaşabilirler. 

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