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İskele Belediyesi'nden bir ilk

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İskele bölgesi vatandaşları e-belediyecilik sayesinde vatandaşların borç sorgulama  yanı sıra ödemelerini de İskele Belediyesi’nin resmi web sitesi www.iskelebelediyesi.com adresinden yapabiliyor   İskele Belediyesi,...

İskele Belediyesi'nden bir ilk
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İskele bölgesi vatandaşları e-belediyecilik sayesinde vatandaşların borç sorgulama  yanı sıra ödemelerini de İskele Belediyesi’nin resmi web sitesi www.iskelebelediyesi.com adresinden yapabiliyor

 

İskele Belediyesi, yaklaşık bir yıldır hizmette olan e-belediyecilik sayesinde vatandaşların borç sorgulama  yanı sıra ödemelerini de İskele Belediyesi’nin resmi web sitesi www.iskelebelediyesi.com adresinden yapabildiklerini bildirdi.

İskele Belediyesi Basın Birimi’nden yapılan açıklamada, halk için hizmet anlayışı çerçevesinde çalışmaların sürdürüldüğü belirtilerek, e-belediyecilik sayesinde vatandaşların  belediye hakkında istediği bilgiye ulaşabildiği  öneri, istek ve şikâyetlerini de bu yolla yapabildiği kaydedildi.

Açıklamada, İskele Belediyesi resmi web sitesi www.iskelebelediyesi.com adresinden e-belediyecilik linkine giren vatandaşların ayrıca müracaat edecekleri birim ile ilgili formları da buradan temin ederek başvuru yapabildikleri  ifade edildi.

E-belediye uygulaması  hakkında bilgi veren iskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, zaman ve mekan sınırı olmadan belediyenin internet üzerinden hizmet veriyor olmasının vatandaş için en büyük kazanım olduğunu söyledi. 

Sadıkoğlu, İskele ve beldelerinde yaşayan herkesin, bu sistem sayesinde belediyede var olan kişisel bilgilerine istedikleri zaman erişebilme imkânı sağlandığına  dikkat çekti.

 

E-belediye ile borç öğrenme ve ödemeleri kolaylaştırdıklarını da belirten Sadıkoğlu, hizmeti evlere kadar götürdüklerini, sistem ile birlikte 7 gün 24 saat hizmet verdiklerini dile getirdi.

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