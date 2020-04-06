İskele Belediyesi zabıtası marketleri denetledi

İskele Belediyesi Zabıta Birimi tarafından denetime tabi tutulan İskele’de ki marketler, hijyen kurallarına eksiksiz uyduğu için tam not aldı. İskele Belediyesi Zabıta Birim Sorumlusu Bilal Dericioğlu, zor bir süreçten geçerken, halk sağlığı için hijyeni ön planda tutan ve vatandaşların da sosyal mesafe kuralına uyması için uğraş veren marketlere teşekkür etti

İskele Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona (Covid-19) virüsüne karşı tedbir almaya devam ediyor. İskele’de ki hemen hemen her yeri dezenfektanlı ilaç ile ilaçlayan İskele Belediyesi’nde Zabıta Birimi de korona mesaisi yapıyor.

İSKELE BELEDİYESİ ZABITA EKİBİ, MARKETLERE YÖNELİK DENETİMLERİNİ ARTTIRDI

Korona virüsünün KKTC’de görülmesi ile birlikte harekete geçen ve aldığı tedbirlerle halka bir nebze olsun rahat bir nefes aldıran İskele Belediyesi, halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla, tedbirlerini bu yönde sürdürmeye devam ediyor. Bu amaçla İskele Belediyesi Zabıta Birimi, İskele’deki marketlerde denetimini sıkılaştırdı. ‘Korona’ mesaisi kapsamında marketleri denetleyen Zabıta ekibi, gün içinde çok sayıda insanın ihtiyaçlarını karşılamak için gittiği marketleri denetime tabi tuttu. İskele Belediyesi Zabıta Birimi ekipleri, denetimleri çerçevesinde, marketlerin hijyen kuralına, alışveriş için markete gelen vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol ediyor.

MARKETLER; HİJYEN VE SOSYAL MESAFE KURALLARINDA TAM NOT ALDI

İskele Belediyesi Zabıta Birimi tarafından denetime tabi tutulan İskele’de ki marketler, hijyen kurallarına eksiksiz uyduğu için tam not aldı. İskele Belediyesi Zabıta Birim Sorumlusu Bilal Dericioğlu, zor bir süreçten geçerken, halk sağlığı için hijyeni ön planda tutan ve vatandaşların da sosyal mesafe kuralına uyması için uğraş veren marketlere teşekkür etti.

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERE EL KONULUYOR

Öte yandan İskele Belediyesi Zabıta Birimi, rutin denetimlerini de sürdürüyor. Koronavirüs nedeniyle denetimlerini arttıran Zabıta Birimi market, kasap gibi pek çok noktayı denetliyor. Bu denetimlerde raflarda, buzluklarda ve derin dondurucularda bulunan ürünlerin son kullanım ile imal tarihlerinin gerçekçilik sürelerini kontrol eden İskele Belediyesi Zabıta Birimi, bu kriterlere uygun olmayan ürünlere el koyarak imha etti.

DENETİMLER SÜRECEK

Zabıta Birim Sorumlusu Bilal Dericioğlu da denetimlerle ilgili konuştu. Halk sağlığına önem verdiklerini ifade eden Dericioğlu, Korona virüsü nedeniyle, denetimlerinin sıklaştığını belirtti. Hijyen kurallarına uyan marketleri ve salgın konusunda bilinçli davranarak kalabalık ortamlar oluşturmayan İskele halkına teşekkür eden Dericioğlu, vatandaşların, gördükleri herhangi bir olumsuzluk karşısında, kendilerine 7/24 ulaşabileceklerini hatırlattı. Dericioğlu, Alo Zabıta Hattı (0548 810 11 16) sayesinde waatsApp aracılığıyla da İskele Belediyesi Zabıta Birimi’ne ulaşmalarının mümkün olduğunu söyledi.