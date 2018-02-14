İskele Belediyesi yeni projelerini duyurdu

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, belediyenin tamamlanan yeni projeleri hakkında açıklama yaptı.

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, 2017’de başlanan ve devam eden projeler “Sahil Düzenleme ve Rekreasyon Projesi 3. Etap Altyapı İşleri İskele Belediyesi Halk Plajı festival alanı ve otopark projesi. Mücahitler Plajı ile İskele Belediyesi Halk Plajı'nı birbirine bağlayacak. 2. Etap yürüyüş ve bisiklet yolu projesi. İskele Batı Girişi (Anfora) kaldırım ve altyapı çalışmaları” şeklinde sıralandı.

2018’de yapımına başlanması planlanan projelerin ise şunlar olduğu belirtildi:

“Kültür Evi, Kültür Evi ve AKM Otoparkı, Kuzucuk Halı Salı Çevre Düzenlemesi, Ergazi Muhtarlık Binası ve Rekreasyon Alanı Projesi, 2.Etap Asfalt İhalesi, Barınak düzenlemesi”