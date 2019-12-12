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İskele Belediyesi su baskınının yaralarını sarıyor

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İskele Belediyesi, yağmur suyu sonrası su baskınlarının yaşandığı bölgelerde iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.

İskele Belediyesi su baskınının yaralarını sarıyor

 

Belediyeden verilen bilgiye göre, Boğaziçi köyünde mandıralardan gelen suyun köye girişini engellemek için çalışma başlatan İskele Belediyesi, bölgeye 170 metrelik yağmur suyu drenaj hattı döşüyor. İnşaatı sürdüren ekip ayrıca yapacağı 150 metrelik toprak setle yağmur suyunun köye ulaşmadan köprüye aktarılmasını hedefliyor.

Öte yandan İskele Belediyesi, sel riskini ve taşkın hasarlarının önüne geçmek için geçtiğimiz aylarda başlattığı dere temizliğine devam ediyor.

İskele Belediyesi İnşaat Birimi ekipleri, bu çerçevede Doktorlar Sitesi mevkiinde bulunan derede ıslah çalışması başlattı.

Yapılan incelemeler neticesinde derede suyun akış yönünde 200 metrelik bir alanda çalışma yürüten ekip, çalışmalar tamamlandığında ani yağışlarda bölgede yaşanması muhtemel taşkınların önüne geçmeyi hedefliyor.

SADIKOĞLU: “ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da Boğaziçi köyündeki çalışmaları yerinde inceledi ve İnşaat Birim Sorumlusu Ali Tansu’dan bilgi aldı.

Kış mevsiminin İskele ve köylerinde sorunsuz yaşanması için tüm ekiplerin var güçleriyle çalıştığına dikkat çeken Sadıkoğlu, tehlike arz edebileceği düşünülen bölgelerde yağmur suyu drenaj hattı çalışmasıyla iyileştirme yapıldığını ifade etti.

Sadıkoğlu, geçmiş yıllarda yaşanan su baskınlarından yola çıkarak Boğaziçi köyünde bu çalışmayı başlattıklarını söyledi.

Her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için derelere çöp ve benzeri şeylerin atılmaması konusunda da uyarılarda bulunan Sadıkoğlu, bilinçsizce atılan her bir çöpün dereleri tıkadığını tıkanma sonucu da taşkınların yaşandığının altını çizdi.

 

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