İskele Belediyesi sivrisinekle mücadelesini artırdı

İskele Belediyesi evlerin-sitelerin bahçesinde ve açık alanlarda bulunan sahipsiz havuzları tespit ediyor. Öte yandan vatandaşlar da 0548 810 11 05’i arayarak ihbarda bulunabilecek

İskele Belediyesi’nin İskele ve köylerinde aldığı Covid-19 tedbirlerinin yanı sıra yaz aylarının en büyük sorunlarından olan sinek, sivrisinek ve karasineğe karşı her yıl rutin olarak yaptığı ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor. Açık alanlarda larva mücadelesine devam eden İskele Belediyesi, bu aralar evlerin bahçesinde ki sahipsiz olan havuzları tespit ediyor. İskele Belediyesi Zabıta Birimi tarafından başlatılan çalışmaya vatandaşlar da dahil olabilecek. Site içerisinde ancak sahipsiz olduğunu düşündüğü veya tespit ettiği tüm havuzlarla ve su birikintisi olan yerlerle ilgili İskele Belediyesi Ustabaşı Cengiz Er’e 0548 810 11 05 numaralı telefondan ulaşarak ihbarda bulunabilecekler.

LARVA MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Baharın gelmesiyle birlikte başlanan ve yaz mevsimini sorunsuz geçirmek için ilaçlama çalışmalarını arttıran İskele Belediyesi, açık alanlarda larva mücadelesi ile devam ediyor.

İskele ve köylerinde gerekli tüm önlemleri alan İskele Belediyesi larva ile mücadeleyi hassasiyetle yürütüyor. İskele ve köylerinde su birikintilerinde, sivrisinek larva üreme alanlarında (durgun sular, göl, gölet, dere, sulu bodrumlar, temiz su kanalları vb.) drenaj suları bataklıkları, yeşil alanlar, çalılıklarda periyodik olarak larva mücadelesi yapılıyor.

VATANDAŞLAR, 0548 810 11 05’İ ARAYARAK İHBARDA BULUNABİLECEK

İskele Belediyesi Zabıta Birimi de ilaçlama yapan ekipleri en hızlı şekilde doğru yere yönlendirmek için denetime çıktı. İskele’de bulunan havuzlu evleri denetime çıkan Zabıta Birimi, sahipsiz olduğunu tespit ettiği evlerin bahçesinde bulunan çok sayıda havuzu ilaçlama ekibine bildirdi. Öte yandan İskele Belediyesi larva ile mücadeleye vatandaşları da dahil etti. İskele Belediyesi sahipsiz olduğunu düşündüğü ve içerisinde su birikintisi tespit ettiği havuzlarla ilgili İskele Belediyesi Ustabaşı Cengiz Er’e 0548 810 11 05 numaralı telefondan ulaşarak ihbarda bulunmalarını istedi.