İskele Belediyesi'nden İskele Polisi'ne hibe araç

İskele Belediyesi’nin ihaleyle satın aldığı iki araç, İskele Polis Müdürlüğü’ne hibe edildi.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, araçlardan biri adli şube ve diğeri de olay yeri inceleme amaçlı kullanılacak. Olay yeri inceleme aracının iç dizayının, belediyenin marangoz atölyesi tarafından yapıldığı belirtildi.

İskele Polis Müdürlüğü’nde düzenlenen araçların teslim törenine İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile İskele Polis Müdür Vekili Ahmet Beşerler’in yanı sıra Polis Genel Müdür 1. Yardımcısı Barbaros Savaşçı ve meclis üyeleriyle belediye personeli de katıldı.

Törende konuşmaların ardından Sadıkoğlu, iki aracın anahtarlarını İskele Polis Müdür Vekili Ahmet Beşerler’e teslim etti; Beşerler de Sadıkoğlu’na teşekkür plaketi sundu.

SADIKOĞLU: “HUZURLU VE YAŞANABİLİR BİR İSKELE YARATIYORUZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, araç teslim töreninde yaptığı konuşmada, daha huzurlu ve yaşanabilir bir İskele yaratmak için çalıştıklarını ifade ederek, turistler tarafından ilgi gören İskele’nin daha güvenliğinin de son derece önemli olduğunu söyledi. İskele Polis Müdürlüğü’nün hibe araçları kabul etmesinin kendilerini son derece mutlu ettiğini de belirten Sadıkoğlu, araçların alınması konusunda destek veren meclis üyelerine de teşekkür etti.

BEŞERLER: “HUZUR ORTAMI SAĞLANACAK VE KORUNACAK”

Konuşmasına, araç bağışından ötürü İskele Belediyesi’ne teşekkür ederek başlayan İskele Polis Müdür Vekili Ahmet Beşerler, huzurlu bir ortamın sağlanabilmesi için polis teşkilatına önemli görevler düştüğünü belirtti.

Polisin görevini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için gereken ortamın sağlanmasının önemine değinen Beşerler, birlik ve beraberlik ile huzur ortamının sağlanacağını ve korunacağını söyledi.

Hibe edilen araçların tüm İskele ilçesi dâhilinde kullanılacağının altını çizen Beşerler, bu araçlarla halka daha iyi hizmet verilebileceğini ifade etti.

SAVAŞÇI: “BİRLİK VE BERABERLİKTEN GURUR DUYDUM”

Törenden önce İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret ederek teşekkürlerini sunan Polis Genel Müdür 1. Yardımcısı Barbaros Savaşçı ise törendeki konuşmasında, sağlanan iş birliği ortamı dolayısıyla çok duygulandığını, birlik ve beraberlikten gurur duyduğunu belirtti.