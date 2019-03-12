İskele Belediyesi'nden 5 Bin Bez Çanta

İskele Belediyesi, naylon poşet kullanımının doğaya verdiği zarara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlattığı 5 bin adet bez çantanın dağıtımına başladı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bez çantalar İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri tarafından İskele ve 17 köyünde yaşayan kadınlara teslim ediliyor.



8 Mart’ta Dünya Kadınlar Günü’nde dağıtılması planlanan ancak 7 Mart’ta meydana gelen ölümlü trafik kazası nedeniyle bugüne ertelenen bez çantaların dağıtımına Aygün, Sınırüstü ve Boğaziçi köylerinde başlandı.



Hem Kadınlar Günü vesilesiyle, hem de naylon poşet kullanımının doğaya verdiği zarara dikkat çekmek amacıyla kadınlara armağan edilen bez çantaların dağıtımının 18 Mart Pazartesi günü tamamlanması hedefleniyor.







SADIKOĞLU



İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, doğaya zararı yıllardır tartışılan naylon poşetler yerine bez çanta kullanılmasını teşvik ettikleri bu hediyelerin kadınlar tarafından çok beğenildiğini kaydetti.



Sadıkoğlu, geçen hafta trafik kazasında hayatını kaybeden Talay ve Demir’in ailelerine başsağlığı dileyerek, bir daha böylesi acıların yaşanmamasını temenni etti.



Yaşanan acı dolayısıyla bez çantaların dağıtımına bugün başlandığına dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak farkındalık yaratmak adına bez çanta dağıttıklarını söyledi.



Naylon poşetlerin çevreye verdiği zararın bilincinde olduklarını ifade eden Sadıkoğlu, doğa dostu bir kent yaratma çabasında olduklarını vurguladı.





Sadıkoğlu, şöyle konuştu:

“Naylon poşetlerin ve plastiklerin çevreye verdiği zararın farkındayız. Özellikle yaz aylarında sahillerde yaptığımız temizliklerde de plastiklerin ve naylon poşetlerin ne kadar büyük bir sıkıntı yarattığını görebiliyoruz. Biz de bir nebze olsun bunun önüne geçebilmek için İskele ve 17 köyünde yaşayan kadınlarımıza bez çantaları dağıtma kararı aldık. İlk gün olmasına rağmen çok güzel geri dönüşler alıyoruz. İskele Belediyesi, farkındalık yaratmak için her zaman projeler geliştiriyor ve uyguluyor. Halkımıza da duyarlılığından ötürü şimdiden çok teşekkür ederim.”