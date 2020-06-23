İskele Belediyesi Halk Plajı, koronavirüs tedbirleri alınarak açıldı

İskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, plajda salgın riski de göz önünde bulundurarak, bir takım önlemler alındı, kurallar getirildi.

İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan Babutsa Büfe ve restoranda masalar ile plajda bulunan şezlonglar sosyal mesafe kurallarına göre yerleştirildi. Koronadan önce şezlong için verilen minderler ise iptal edildi.

Tüm masalar, sandalyeler ve şezlonglar her kullanım sonrası düzenli bir şekilde dezenfektanlı ilaç ile ilaçlanıyor.

Öte yandan Bakanlar Kurulu kararı ile alınan ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından işletmelere dağıtılan Kovid-19 önlemlerinin sıralandığı tutanağa da harfiyen uyuluyor. İskele Belediyesi, plajda bulunan restoran ve büfelerde, eldiven, maske bone, önlük kullanımı, tek kullanımlık (ketçap, mayonez, tuz, baharatlar, peçete) ürünler kullanıyor.

İskele Belediyesi Halk Plajında bulunan büfe ve restoran her gün sabah 08.00’den gece 24.00’e kadar hizmet veriyor.

İskele Belediyesinin, özel gereksinimli bireylerin denize ulaşımını kolaylaştırmak adına yaptırdığı parkurlara da bakım yapılarak daha kullanışlı hale getirdi.

İskele Belediyesi Zabıta Birimi, plaj ve yürüyüş yolunda 17.00-24.00 saatleri arasında devriye gerçekleştirerek halkın görüş ve taleplerini de dinliyorlar.