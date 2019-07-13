İskele Belediye'sinden uyarı

UZMANLARDAN, DENİZLERDE RÜZGARA BAĞLI DALGA UYARISI!





Meteoroloji uzmanı Fehmi Oktay, denize girecek vatandaşları uyardı: "Bu hafta sonu kaba dalgalı bir deniz, güney ve batı yönlerden kuvvetli bir rüzgar esmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıkları da yaklaşık Perşembe gününe dek düşmeye devam edecek. Bugün öğle saatlerinde kısa süreli bir yağış da olmasını bekliyoruz. Ultraviyole radyasyonumuz da çok yüksek, fazla güneş altında durmayalım. Bugün ve Pazar günü kaba dalgalı bir deniz mevcut olacak, aman dikkat diyoruz.”