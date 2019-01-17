banner255
Yol değil mayın tarlası
Yol değil mayın tarlası
20 0
20’nci yıla özel kampanya
20’nci yıla özel kampanya
68 0
 
Buz gibi suya atlayarak kediyi kurtardı
Buz gibi suya atlayarak kediyi kurtardı
39 0
Erkeklerde finalin adı: UKÜ - GG
Erkeklerde finalin adı: UKÜ - GG
21 0
29 0
Sizi koltuğa çivileyecek 16 Korku Gerilim Kitabı
Sizi koltuğa çivileyecek 16 Korku Gerilim Kitabı
28 0
Android Oyun Tutkunları İçin 10 Harika Yarış Oyunu
Android Oyun Tutkunları İçin 10 Harika Yarış Oyunu
20 0
banner82

İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürü Fezile Gür oldu

banner27

banner210
İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürü Fezile Gür oldu
banner215

İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü’ne Fezile Gür atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan üçlü kararnamelerle, bu görevde bulunan Ayşe Hasapoğlu 15 Ocak’ta görevden alındı ve yerine atanan Fezile Gür’ün görevi de dünden itibaren başladı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.