İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürü Fezile Gür oldu

İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü’ne Fezile Gür atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan üçlü kararnamelerle, bu görevde bulunan Ayşe Hasapoğlu 15 Ocak’ta görevden alındı ve yerine atanan Fezile Gür’ün görevi de dünden itibaren başladı.