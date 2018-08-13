İşitme cihazlarıyla çözüm arayışı

Birçok aile, işitme engeli olan çocuğunun sorununu işitme cihazlarıyla çözmeye çalışarak engelli olmayan çocuklarla aynı statüde eğitim görmesini istiyor





KKTC'deki 7 özel eğitim okulunda 7, okulların kaynak sınıflarında ise 3 işitme ve konuşma engelli öğrenci eğitim görüyor.

Ancak bu rakamın eğitim çağındaki tüm işitme ve konuşma engellileri göstermediği vurgulanıyor. Birçok aile, çocuğunun sorununu işitme cihazlarıyla çözmeye çalışarak engelli olmayan çocuklarla aynı statüde eğitim görmesini istiyor.

Farklı gelişen bireylerin eğitim sorunlarına çağdaş çözümler sağlayacak Özel Eğitim Yasası hazırlanması için bakanlık bünyesinde yeni bir çalışma yapılıyor. Böylece örgün eğitim içinde özel eğitime yönelik düzenlemelere gidilerek farklı gelişen bireylerin de mezun edilebilmesinin sağlanması amaçlanıyor.

LAPTA'DAKİ OKULUN HİKAYESİ

Öte yandan Lapta Sağır ve Dilsizler Okulu'nda uzun yıllar öğretmenlik ve müdürlük yapan Arif Yetkin'den alınan bilgiye göre, 1974'ten önce Güzelyurt'ta olan ve ardından Lefkoşa'nın güneyine taşınan sağır ve dilsizler okulu, 1974'ten sonra 2 Ocak 1976'dan itibaren Lapta'da eğitim vermeye başlamıştı. Bir müdürü, erkek öğrenciler için atölye, kız öğrenciler için el işi öğretmeni ve bir de yurt öğretmeni bulunan okulun yatılı eğitim kurumu yapılmasıyla sadece işitme engelliler değil, diğer engelli çocuklar da alınmaya başlandı.

Süreç içinde adı değiştirilerek "İşitme Engelliler Okulu" yapılan okul, 1990'larda kapandı ve Lefkoşa'ya taşınarak Özel Eğitim ve İş Merkezi bünyesine alındı.

Özel eğitim uzmanı Arif Yetkin, kendisinin bu taşınmayı uygun bulmadığını ancak siyasi iradenin bunda ısrar ettiğini anlattı. Lapta'daki okulda 30 civarında öğrenci bulunduğunu ve BM'nin okula bağışladığı grup işitme cihazları kullandıklarını, kendisi dahil öğretmenlerin ABD'de kurslara katıldıklarını, mezunların ehliyet alabilmesini sağladıklarını, ayrıca ortaokula denk diploma verildiğini ifade eden Yetkin, kendisinin uzun yıllar işaret dili tercümanlık hizmeti de verdiğini söyledi.

Yetkin, daha kapılar açılmadan Kıbrıslı Rumlarla işaret dili konusunda ortak çalışmalar yaptıklarını, ABD ve Hollanda'da bu konuda eğitimlere katıldıklarını kaydetti.

Görevde bulunduğu yıllarda özel eğitimle ilgili tüzükler hazırladığını ancak bunların yaşama geçirilmediğini anlatan Arif Yetkin, her engelli grubunun sorun ve ihtiyaçlarının farklı olduğunu o yüzden bir çatı altında eğitimi uygun bulmadığını söyledi. Yetkin, idari yönden bir merkez çatısı altında olsa da her engelli grubunun ayrı eğitim görmesi gerektiğini ifade etti. Yetkin, ülkede özel eğitim alanında uzman öğretmen sıkıntısı gözlemlediğini belirterek bu konunun iyi düşünülmesi ve dünyadaki gelişmelerin izlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.