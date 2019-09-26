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Işın Karaca'nın acı günü

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Kıbrıslı Türk sanatçı Işın Karaca'nın dedesi yaşamını yitirdi

Işın Karaca'nın acı günü
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Kıbrıslı Türk sanatçı Işın Karaca'nın dedesi hayatını kaybetti.

85 yaşında hayata veda eden Enver cenazesi yarın Karaoğlanoğlu mezarlığında defnedilecek.

Işın Karaca, acı haberi sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

“Enver Dedem.. Ben 12 yaşındaydım tanıştığımızda. Anneannemin gönlünü fethetmiş, aşka yeniden inandırmıştı... Birlikte geçirdikleri 30 küsur senenin ardından bugün dedemize veda ediyoruz... Son 5 yıldır Alzeimer ile mücadele ederken, parkinson ve bir de üstüne felç tüm ailemizi sarstı...

Bugün (dün) 12:40 saatinde Enver dedemizin kalbi daha fazla dayanamadı ve 85 yaşında hakkın rahmetine kavuştu...

Kıbrıs’ta bulunan tüm dostlarımıza, arayan, soran, ailemizi yalnız bırakmayan tüm can dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Cenazemiz Cuma günü, 27.09.2019 tarihinde ikindi namazına mutabık,  Karaoğlanoğlu camisinde cenaze namazı kılınıp Karaoğlanoğlu mezarlığında defnedilecektir. Mekanın cennet olsun dede...”

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