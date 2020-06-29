"İşçilerin emeklilik günleri çalındı"

Bağımsızlık Yolu, özel sektör emekçilerinin büyük kısmının hükümet eliyle 15 Mart’ta işten durdurulduğunu, emekçiler tekrar iş başı yapana kadar işçilerin durdurulmuş görünmeye devam ettiğini ve ardından tekrar işe alınmış gibi gösterildiklerini belirtti

Bağımsızlık Yolu, “Özel sektör emekçilerinin UBP-HP hükümeti tarafından 49 gün boyunca işten durdurulduğu” iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Bağımsızlık Yolu temsilcileri daha sonra Bakanlığa bu konuyla ilgili “bilgi edinme başvurusu”nda da bulundu.

Bağımsızlık Yolu adına basın açıklamasını okuyan Mustafa Keleşzade, bir süre önce kendilerine konuyla ilgili gelen ihbarı değerlendirerek araştırma yaptıklarını kaydetti.

“Elzem hizmetler dışındaki özel sektör emekçilerinin büyük bir kısmının hükümet eliyle 15 Mart’ta işten durdurulduğunu fark ettik” diyen Keleşzade, bu emekçiler tekrar iş başı yapana kadar işçiler durdurulmuş görünmeye devam ettiğini, ardından tekrar işe alınmış gibi gösterildiklerini belirtti.

“Hükümet pandeminin yayılım gösterdiği dönemde iş yerlerinin faaliyetlerini kendisi durdurmuş, ardındansa o dönemin Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımları için özel sektördeki binlerce tedirgin emekçiye ve esnafa ‘bendensin’ demişti” diyen Keleşzade, çalışanların en az 49, çalıştıkları sektöre bağlı bazı emekçiler içinse 70-90 gün üzeri süreler çalışmamış gösterildiğini böylece emeklilik için çalışılması gereken süreleri o günler oranında arttığını kaydetti.

Keleşzade şöyle devam etti:

“Yani emeklilik günleri çalınmıştır. O dönemler için yapılmış en basiti gözlük alımı gibi sağlık harcamalarında çalışanlar sigorta geri ödeme haklarını kaybettirilmişlerdir. Vatandaş olmayan özel sektör emekçileri için ise daha da fazla kayıplar söz konusudur.

Konunun tespitini yaptığımız anda yaptığımız ilk açıklamada konunun takipçisi olacağımızı söylemiştik. Bugün buraya yasaların bize verdiği hakkı kullanarak, konunun muhatabına neden ve hangi yasaya dayanarak bu haksız ve adaletsiz uygulamanın yapıldığı sorusunu sormaya geldik. Buradan hükümete bir kez daha bu adaletsizliği, hukuksuzluğu bir an önce durdurma çağrısında bulunuyoruz. Bağımsızlık Yolu olarak her türlü meşru aracı kullanarak özel sektör emekçinin mağduriyeti ortadan kalkana kadar konunun takipçisi olacak ve mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Basın açıklamasının ardından Bağımsızlık Yolu temsilcileri Bakanlık binasına girerek konu ile ilgili bilgi edinme başvurusunda bulundu.