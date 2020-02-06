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İşçiler sokakta kaldı

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Büyükkonuk Belediyesi’nde personel maaşları Ekim ayından beridir ödenemiyor. Belediye Başkanı Sennaroğlu ise 14 personeli 6 aylığına ödeneksiz izne gönderdi

İşçiler sokakta kaldı

Bir süredir Büyükkonuk Belediyesi’nde baş gösteren mali çıkmaz giderek derinleşiyor. Personel maaşları Ekim ayından beridir ödenemiyor, banka borçları ise ciddi miktarlara ulaşmış durumda. Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu gelirlerin giderleri karşılamaya yetmediğini ifade ederek 14 personeli 6 aylığına ödeneksiz izne gönderdi.

Ayrıca, Büyükkonuk Belediyesi’nde işten çıkarılan 14 işçinin 4 maaş da alacakları var.

İşten çıkarılan işçiler haklarının aranmadığını belirterek 4 maaş da alacaklarını olduklarını ifade etti. Çok zor durumda kaldıklarını ifade eden 14 işçi, hem 4 aylık maaşlarını alamadıklarını bu yetmezmiş gibi şimdi de izne gönderildiklerini belirtti.

Devletten yardım beklediklerini kaydeden işçiler, sendikanın kendilerinin yanında olduğunu ve bu mücadeleyi beraber vereceklerini söyledi.

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