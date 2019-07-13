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İşçiler için tedbir çağrısı

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TÜRK-SEN, işçilerin güneş altında çalıştırılmaması için hükümeti göreve çağırdı

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İşçiler için tedbir çağrısı
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Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Başkanı Arslan Bıçaklı, sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıktığı 12.00-16.00 saatleri arasında işçilerin güneş altında çalıştırılmaması için hükümeti ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı göreve çağırdı.

Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, “dam altında çalışmayan çalışanların kızıl güneşin altında çalıştırılmalarının ve hükümet edenlerin ve başta Çalışma Bakanlığı’nın bu konuda hiç bir tedbir almamasının” kabul edilebilir olmadığını ve emekçilere büyük bir haksızlık olduğunu ifade etti.

Bıçaklı, “Müteahhitler Birliği Başkanının da açıkladığı gibi ilgili saatlerde işçilerin güneş altında çalıştırılmaması için Çalışma Bakanlığı ve hükümeti acilen göreve çağırıyoruz” dedi.

Bıçaklı, insanların,  insanca ve huzurlu bir şekilde çalışmalarını ve yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak için gereken tedbirleri almanın devlet adına ülkeyi yöneten hükümetlerin görevi olduğunu vurguladı.

 

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