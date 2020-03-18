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İşadamlarından örnek davranış

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Bazı iş insanları, ihtiyaçlı aileler için yardım kampanyası başlattı.

İşadamlarından örnek davranış

Ülkemizin önde gelen iş insanları ihtiyaçlı aileler için yardım kampanyası başlattı. 

Yüzlerce paket gıda yardımcı ihtiyaçlı aileler için hazırlandı. Yardımların tümü LTB tarafından gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Kampanyanın başlatılmasına öncülük eden iş insanları ise Erdinç Küçükuncular, Ömer Arhun, Mustafa Bulutoğluları ve Ziya Emir oldu.

Küçükuncular “Şimdi kardeşlik zamanı. Sabah başlayan hareketimize destek çığ gibi büyüdü. Hade dostlar hedef 10.000 paket başaracağız” açıklamasında bulundu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Çok güzel iş insanlarımız var, hem sosyal yardım alarak geçinmeye çalışanlar için hem de ilerde doğabilecek olumsuzluklar için şimdiden hazırlıklarını yapıyorlar ve belediyemizle koordine oluyorlar, eminin bu zincir kocaman bir çelik halat olacak ve bu krizde tok varken aç olmayacak...
Tüm iş insanlarımız sürece sahip çıkacaklardır.
Süreci başlatan İş insanlarımız
1. Erdinc Küçükuncular 500 paket
2. Ömer Arhun 1000 paket
3. Mustafa Bulutoğluları 500 paket
4. Ziya Emir 100 paket

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