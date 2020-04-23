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İŞAD, çocuklardan özür diledi

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Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği Başkanı Enver Mamülcü, insanoğlu olarak çocuklardan özür diledi

İŞAD, çocuklardan özür diledi

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği(İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, insanoğlu olarak çocuklardan özür diledi.

İŞAD Yönetim Kurulu Bakanı Mamülcü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını vesilesiyle yayınladığı mesajda, çocukların özgürlük  vasıflarını ellerinden alıp evlere kapattıkları, savaşlarla birçok insanın özellikle masum çocukların öldürülmesine neden oldukları, doğayı kirleterek birçok hastalığa neden oldukları, en sonunda da virüs salgınına sebep oldukları, Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği bu büyük olguyu coşkuyla kutlatamadıkları için insanlık bireyi olarak çocuklardan özür diledi.

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