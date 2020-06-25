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İŞAD 1 Temmuz açılımını değerlendirdi

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İŞAD 1 Temmuz açılımını değerlendirdi

 Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), 1 Temmuz açılımını değerlendirerek “Para kazanmak uğruna hayatımızı riske edilmesi ön görülen bir arzu mu?” sorusunu yöneltti.
Konuyla ilgili, İŞAD Başkanı Enver Mamülcü tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1 Temmuz’da uçuşların açılması sonucu alınan risklerin sağlık sisteminde yaratacağı kırılganlığa işaret edildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Ülkemizde hala pandemi hastanesinin olmayışı, aynı zamanda yetersiz sağlık koşullarının bulunmasına da baktığımızda akla gelen soru şu olur: para kazanmak uğruna hayatımızı riske edilmesi ön görülen bir arzu mudur?”.
 

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