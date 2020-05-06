İş yerlerindeki Covid-19 tedbirleri denetlendi

Çalışma Dairesi müfettişleri, denetim yaptığı 52 iş yeri ve inşaat şantiyesinin Covid-19 tedbirlerine uyduğunu tespit etti, dezenfektan ve maske eksiği olan birkaç iş yerine eksiklerini tamamlaması için uyarı verdi.

Yapılan açıklamaya göre, Çalışma Dairesi’ne bağlı tüm bölge amirlikleri Covid-19 virüsüne karşı önlemlerin alınıp alınmadığını denetledi.

İş yerlerinin genel olarak önlemlere uyduğu tespit edilirken, dezenfektan ve maske eksiği olduğu saptanan birkaç iş yerine eksiklerini tamamlaması için Çalışma Dairesi tarafından uyarı verildi, eksikliklerin giderilmesi sağlandı.

Denetimlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası tahtında rutin olarak yapılmaya devam edeceği de açıklandı.