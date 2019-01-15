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İş sağlığı ve güvenliği sempozyumu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, yarın, '' İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu'' düzenleniyor.

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İş sağlığı ve güvenliği sempozyumu
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Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, 09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek sempozyum  Lefkoşa Merit Hotel’de yer alacak.

Sempozyumda, paydaş örgütlerin temsilcilerinin katılımıyla, iş sağlığı ve güvenliği konusu ele alınacak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü, İSG Yasa ve Tüzükleri, İSG Uzmanları ve İSG Yazılımları başlıkları altında çeşitli çalışma atölyelerinin yer alacağı etkinlikte, alanında uzman iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile akademisyenler tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi müfettişlerine sunumlar yapılacak.

 

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