“İş sağlığı ve güvenliği denetimleri artarak devam edecek”

“İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasaların ağırlığını herkes üzerinde hissedecek ve sorumluluğunu yerine getirecek” diyen Bakan Çeler, sınırlı denetim personeliyle de olsa ülke genelinde Çalışma Dairesi’nin denetimlerini sürdürdüğünü ve bu denetimlerin artarak da devam edeceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, “İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasaların ağırlığını herkes üzerinde hissedecek ve sorumluluğunu yerine getirecek” dedi.

Çalışma Dairesi, Lefkoşa’da iş sağlığı ve güvenliği denetimleri yaptı.

Çalışma Dairesi Müfettişleri tarafından yapılan iş sağlığı ve güvenliği teftişlerinde hangi hususların arandığı konusunda basına bilgi verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da gerçekleştirilen rutin denetimlerde 6 inşaatta iş sağlığı ve güvenliği açısından insan hayatı için acil ve tehlikeli koşullar tespit edildi. Mevzuat gereği gerekli önlemler alınıncaya kadar Çalışma Dairesi tarafından 5 inşaatın faaliyeti durduruldu. Bir inşaata ise, ilgili mevzuat kapsamında gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alması için Çalışma Dairesi tarafından yazılı uyarı verildi.

ÇELER: "NAME AND SHAME UYGULAMASINA BAŞLADIK’’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de bugün basınla birlikte yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimleri konusunda açıklama yaparak, Bakanlık olarak “name and shame” (teşhir edip utandırma) uygulamasını hayata geçirdiklerini ve bu konuda tavrının çok net olduğunu vurguladı.

Çeler, ülkede art arda yaşanan ve ölümle sonuçlanan iş kazalarından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, insan hayatının sıfırla çarpıldığı bir çalışma hayatının her zaman karşısında olacağını yineledi.

“İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasaların ağırlığını herkes üzerinde hissedecek ve sorumluluğunu yerine getirecek” diyen Çeler, sınırlı denetim personeliyle de olsa ülke genelinde Çalışma Dairesi’nin denetimlerini sürdürdüğünü ve bu denetimlerin artarak da devam edeceğini söyledi.

“UYARILARI DİKKATE ALMAYANLARI İFŞA”

Yasal mevzuatın yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenleri uyarırken, uyarıları dikkate almayan işverenleri de kamuoyu önünde artık açıkça ifşa edeceklerini belirten Çeler, şu açıklamayı yaptı:

“Bugün Lefkoşa’da yapılan denetimlerde; Ortaköy’de Osmanoğlu İnşaat Ltd ve Yapıcı İnşaat Ltd.; Gönyeli’de Aksa İnşaat Ltd ve İrfan Göçen Construction İshakoğlu İnşaat Müteahhitlik Ltd; Girne’de yapılan denetimlerde ise Kavanlar Yapı Ltd’in faaliyeti, insan hayatı için acil ve tehlikeli koşullar tespit edildiğinden dolayı , Çalışma Dairesi tarafından yürürlükte olan İnşaatlarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü gereğince durduruldu. Gönyeli’deki Benli Market’e ait inşaata ise, ilgili mevzuat kapsamında gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alması için Çalışma Dairesi tarafından yazılı uyarı verildi.”

Çeler, İş Sağlığı ve güvenliği alanında İnşaat Müteahhitleri Birliği ile işbirliklerinin devam ettiğini, bugün Birlik ile imzaladıkları protokol çerçevesinde de, çalışma saatlerine uymayanlar ve kuralları çiğneyenlere ön izinleri verilmeyeceğini hatırlattı.

ÖNDEROL: “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ ARTARAK DEVAM EDECEK”

Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol da bugün basınla birlikte yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimleri ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün basın mensuplarıyla birlikte denetim yapmamızın nedeni kimseyi rencide etmek değil, Çalışma Dairesi tarafından inşaatlarda iş sağlığı ve güvenliği denetimi yapılırken aranan koşulların basın aracılığıyla diğer inşaat alanlarına ulaşmasını da sağlamak ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci ile ilgili duyarlılığı kamuoyunda arttırmaktı. Çalışma Dairesi Müdürlüğü tarafından ülke genelinde yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimleri artarak devam edecek. İşverenlerin inşaatlarının kapatılarak mağduriyet yaşamaması için, iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılması gerekenler konusunda tüm sektör temsilcilerini uyarıyor, gereken tedbirleri almaları için onlara çağrıda bulunuyoruz.”



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ NASIL YAPILIYOR?

Bakanlık açıklamasında iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin nasıl yapıldığı hakkında da detaylara yer verildi.

Buna göre, Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından beş ilçede rutin olarak yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimleri İş Yasası altında bulunan "1998 Sayılı İnşaatlarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü" ile "35/2008 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası" kapsamında sürdürülüyor.

Daire müfettişleri inşaat denetimlerinde; ilgili mevzuat gereği inşaatların giriş ve çıkışlarının güvenliği; iskelelerin kurulması ve bağlanması konusunda alınan emniyet tedbirleri; yapı iskelelerinin kontrolü, iş platformlarının güvenliği, merdivenlerin ve havai geçitlerin güvenliği; korkuluk ve kafeslerin emniyeti hususlarında denetimler yapıyor; inşaat alanında ilkyardım imkanları ile ikaz levhalarının olup olmadığı ayrıca çalışanların kişisel korunma araçlarının olup olmadığını inceliyor. Denetimlerde ayrıca Çalışma Dairesi tarafından 35/2008 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında inşaatlarda risk değerlendirmesi yapılıp yapılmadığı denetleniyor; risk analizi raporu koşulu aranıyor.

Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından inşaat alanında tespit edilen eksiklikler ile ilgili inşaat alanındaki sorumluya bilgi verildikten sonra ilgili mevzuat gereği iş sağlığı ve güvenliği açısından insan hayatı için acil ve tehlikeli bir durumun tespiti halinde inşaatın faaliyeti durduruluyor ve 2 iş günü içinde gereken önlemlerin alınması için süre tanınıyor.

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına aykırı hususların tespit edilmesi hususunda ise mevzuat gereği Çalışma Dairesi gerekli önlemler alınması için işverene yazılı uyarı veriyor.