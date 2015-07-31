İş sağlığı ve güvenliği alanında önleyici ve koruyucu hizmet veren kişiler sertifikalarını aldı.

İş sağlığı ve güvenliği alanında önleyici ve koruyucu hizmet veren kişiler sertifikalarını dün düzenlenen törende aldı. İçişleri ve Çalışma Bakanlığı’nın 27 Nisan ile 26 Haziran tarihleri...

İş sağlığı ve güvenliği alanında önleyici ve koruyucu hizmet veren kişiler sertifikalarını dün düzenlenen törende aldı.

İçişleri ve Çalışma Bakanlığı’nın 27 Nisan ile 26 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildiği eğitim programı kapsamında “İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Eğitimi Sertifika Töreni” düzenlendi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde (UKÜ) dün akşamüzeri gerçekleştirilen törene Başbakan Ömer Kalyoncu da katıldı.

KALYONCU: “YAPILAN İŞ ÖNEMLİ”

Kalyoncu, buradaki konuşmasında yapılan işin vücut bütünlüğü ve servetin korunması adına önemli olduğunu kaydetti.

İş güvenliğinin önemine değinen Başbakan Kalyoncu, iş kazalarının önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizerek, zararların önceden önlenmesinin de çalışmanın içinde olduğunu kaydetti.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, sertifika törenine Kalyoncu’nun yanı sıra, İçişleri ve Çalışma Bakanı Aziz Gürpınar, Sağlık Bakanı Salih İzbul akademisyenler, kurum müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar da katıldı.

Kurs, İş sağlığı ve güvenliği alanında önleyici ve koruyucu hizmetler veren kişilerin sertifikalandırılması “İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası” altında çıkarılan ‘‘İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması ve Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tüzüğü’’ kapsamında yapıldı.